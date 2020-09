Auch am DNT gibt es nach Bekanntgabe der Nominierungen für den Deutschen Theaterpreis „Der Faust“ Grund zur Freude: In der Kategorie „Regie Musiktheater“ ist Martin G. Berger für seine Inszenierung der Oper „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss nominiert. „Dass Martin G. Berger mit seiner Inszenierung von „Ariadne auf Naxos“ für den Faust-Theaterpreis nominiert wurde, ist natürlich großartig“, so Generalintendant Hasko Weber. „Abgesehen davon, dass die Premiere im März coronabedingt bisher die einzige Vorstellung war, die wir spielen durften, ist diese Arbeit ein Ausdruck dafür, wie komplex und zugleich einladend zeitgenössisches Musiktheater sein kann. Ich freue mich sehr!“ Die Preisträger werden am 21. November im Staatstheater Hannover verkündet.