Arte-Konzert aus Ettersburg

Weiterhin ist Schloss Ettersburg nur eingeschränkt zugänglich. Wegen der Corona-Krise finden die bis Juni geplanten Veranstaltungen des Pfingst.Festivals nicht statt. Dafür können Musikfreunde jetzt eine Live-Konzertproduktion von MDR und Arte aus dem Gewehrsaal hören. Mit dabei sind ab jeweils 20.30 Uhr Andrè Schuen & Daniel Heide mit einem Schubert- und Mahler-Liederabend am 27. April. Am 28. April spielen Alexey Stadler & Goldmund Quartett Schuberts Streichquintett C-Dur. Am 29. April folgt ein „Klavierabend zu dritt“ mit Grigory Gruzman, Alina Bercu, Can Cakmur.