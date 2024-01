Apolda. Bei der Aktion „Lebendiger Adventskalender“ wurde Ende 2023 für den guten Zweck gesammelt. Das Spendengeld wurde nun übergeben

Der „Lebendige Adventskalender“ in Apolda (1. bis 23. Dezember) ist aus mindestens zweierlei Gründen beliebt. In der Vorweihnachtszeit wird über das Format täglich ein Kulturbeitrag geliefert. Und nebenbei für einen guten Zweck gesammelt. Nun steht das Spendenresultat fest: Es kamen 1347,35 Euro zusammen. Das Geld wird nun wie angekündigt den Zwecken der Nächstenliebe zur Verfügung gestellt. Diese nämlich praktizieren seit vielen Jahren die „Grünen Damen und Herren“ (Engagement für mehr Lebensfreude). Sie kümmern sich ehrenamtlich vornehmlich um ältere und kranke Mitbürger, schenken diesen Zeit, hören sich Sorgen an und geben, wenn gewünscht, Ratschläge, helfen ein wenig durch den Alltag. Auch der zunehmenden Einsamkeit versuchen die Engagierten um Einsatzleiterin Ilona Pirl regelmäßig etwas entgegenzusetzen. Das ist in einer zunehmend schnelllebigen, von starken Veränderungen geprägten und zuweilen egoistischen Gesellschaft viel wert.