Apolda. Das wird ein Einschnitt, mindestens für die CDU Apolda. Bei der Kommunalwahl 2024 kandidiert der parteilose Günter Ramthor nicht mehr

Der parteilose Günter Ramthor ist vieles: mutmaßlich ältester amtierender Bürgermeister im Freistaat Thüringen, absoluter Bierkenner, einstiger Unternehmer in der Vereinsbrauerei und bis heute deren Hauptgesellschafter, Stifter, Hansdampf in allen Apoldaer Gassen, bodenständig, volksnah - und nun konsequent in eigener Sache.