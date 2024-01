Apolda. Mission erfüllt: Zu den musikalischen Stammgästen beim Biathlon-Weltcup in Oberhof zählen die Guggen aus Apolda. Samstag waren sie dort.

Zweifellos gehören die 1. Thüringer Gugge Musiker zum Stamm der Künstler, die beim Biathlon-Weltcup in Oberhof zu Jahresbeginn stets dabei sind. Am Samstag war das wieder so, sorgten die Guggen um Chef Norbert Plöger für Stimmung unter Tausenden von Zuschauern in der Arena. Im Nachgang sagt Steffi Plöger: „Unser Start ins neue musikalische Guggenjahr ist super verlaufen. Es herrschte, wie immer, eine wahnsinnig gute Stimmung und die Organisatoren gaben sich alle Mühe, dass der Weltcup reibungslos vonstatten ging.“ Dank Sponsoring durch die Land-Fleischerei Hellmich und die Firma RäKö Dachdeckermeisterbetrieb habe man ein üppiges Frühstück genießen können.