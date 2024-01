Weimar. Der 13-jährige Jian Wee ist seit dem Wochenende offiziell das erste Patenkind in einem neuen Projekt der Staatskapelle Weimar zur Unterstützung von Talenten.

Die Staatskapelle Weimar kümmert sich um ihre Kollegen von morgen: Jian Wee ist seit Samstag ganz offiziell der erste „Patenschüler“ des Ensembles. Der 13-Jährige kam am Samstagmorgen in den Redoute-Komplex an der Ettersburger Straße, um dem Orchestervorstand zu demonstrieren, was er seit 2019 in rund drei Jahren auf seinem Instrument, der Bratsche, schon gelernt hat. Danach saß er als Gast im großen Probensaal, wo die Staatskapelle unter Leitung von Musikdirektor Dominik Beykirch an den letzten Feinheiten von Gershwins „Rhapsody in Blue“ feilte, einem der Hauptwerke des ersten Sinfoniekonzertes im neuen Jahr.