Apolda. Die Apoldaer Feuerwehr ist unverzichtbar. Das belegen die Einsatzzahlen des vergangenen Jahres. Nun findet die Hauptversammlung statt

Dass die Apoldaer Feuerwehr für die Sicherheit in der Glockenstadt unverzichtbar ist, darüber dürfte es keinerlei Zweifel geben. Allein schon die hohe Zahl an Einsätzen im vergangenen Jahr belegt das. Über 300 waren es sowohl bei Hilfeleistungen als auch Brandbekämpfung. Zeit nehmen wollen sich die Feuerwehrleute am 7. Februar für die Bilanz. An diesem Tag findet ab 18.30 Uhr im Stützpunkt die Jahreshauptversammlung statt.