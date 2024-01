Tröbsdorf. Zur Einwohnerversammlung am Dienstagabend in Tröbsdorf müssen der Weimarer OB und seine Mitarbeiter unter anderem Fragen zur Verkehrslage, zum Löschteich und zur Trauerhalle beantworten.

Die jährliche Einwohnerversammlung in Tröbsdorf steht in dieser Woche auf dem Plan: Für Dienstag, 9. Januar, ab 18 Uhr sind die Bürger aus dem Weimarer Ortsteil in die Festhalle (Am Teichdamme 11) eingeladen. Auf dem Podium sitzen Ortsteilbürgermeister Matthias Hopf, OB Peter Kleine (parteilos) sowie Mitarbeiter der Stadtverwaltung.