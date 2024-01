Weimar. Krispin Wich absolviert am Mittwochabend einmal mehr einen Soloauftritt in der Weimarer Windischenstraße.

Er darf mal wieder solo glänzen: „Orpheus – One Man Musical“ steht am Mittwoch, 10. Januar, auf dem Spielplan des Weimarer Galli-Theaters im Shakespeares-Restaurant (Windischenstr. 2-4). Los geht es um 20 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 20 Euro. Auf der Bühne des Einpersonenstückes steht wie gewohnt Galli-Urgestein Krispin Wich und verspricht ein „Drama voller wundersamer Leichtigkeit“ um ein Paar, in dessen Leben sich der Teufel einmischt. Wich begleitet sich selbst zwischen Sehnsucht und dem Schalk im Nacken mit der Gitarre.