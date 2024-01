Weimar. Die Weimarer Band „Princess Jo“ überzeugt am Samstagabend ihr Publikum.

„Princess Jo“ traf mal wieder den Nerv: Die Band um Sängerin Jorita Solf, verstärkt durch ihren ehemaligen Mitstreiter Marco Haseney als Gast an Bass und Mikrofon, begeisterte am Samstagabend das zahlreich erschienene Publikum beim Heimspiel im Weimarer Schießhaus. Die „Kamingeflüster“-Tour zum Jahresauftakt führt auch diesmal wieder durch mehrere Städte in Thüringen und Hessen.