Taubach. In Vorbereitung auf Jubiläumskonzerte zum 30-jährigen Bestehen werden neue Sängerinnen gesucht

Die Sängerinnen des Taubacher Frauenchors suchen Mitstreiterinnen und laden zur Teilnahme an der wöchentlichen Chorprobe, demnächst am Donnerstag, 11. Januar, 19.30 Uhr ein. Treffpunkt ist das Vereinshaus in Taubach, Kirchplatz 6a.