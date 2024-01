Weimar. Madeleine Heublein zeigt Bilder ihrer Serie „Aufziehendes Wetter“. Dazu gibt es Live-Musik.

Malerin Madeleine Heublein eröffnet das Ausstellungsjahr in der Galerie Profil. Bereits seit Anfang Dezember ist ihre Schau „Aufziehendes Wetter“ in der Geleitstraße zu sehen. Am Samstag, 13. Januar, 15 Uhr, gibt es dazu eine Matinee mit klassischer Musik.