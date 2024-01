Apolda. Der Veranstaltungskalender der Stadthalle Apolda ist gut gefüllt. Demnächst steht das Neujahrskonzert an.

Es dürfte zu den ersten Veranstaltungshöhepunkten des Jahres in der Stadt Apolda zählen, das Neujahrskonzert. Stattfinden wird es am Samstag, 20. Januar, in der Stadthalle. Dafür gibt es noch rund 100 Eintrittskarten. Einen Tag später, am Sonntag, 21. Januar, wird es in der Stadthalle den Auftritt der Cavern Beatles geben.