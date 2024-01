Weimar. In zwei Jahren hat die Stadtbücherei ihre Besucherzahlen verdoppelt. Diese Titel sind bei Bibliotheksnutzern am beliebtesten

Die städtischen Bibliotheken in Weimar freuen sich über wachsenden Nutzerzahlen. 2023 zählte man pro Tag im Schnitt 325 Besucherinnen und Besucher. Und was leihen diese bevorzugt aus? Ein Blick in die Statistik verrät es.