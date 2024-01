Weimar. Anbauvereinigung ist startklar. Friedemann Söffing, Vereinsvorstand des Cannabis Social Clubs Weimar, über den Weg zur Vereinsgründung und wie es nun weitergeht.

In der Kulturstadt könnte schon bald Cannabis im großen Stil angebaut werden. Wo genau, das will Friedemann Söffing bisher noch nicht verraten. Nur so viel: „Wir haben eine Immobilie in Aussicht.“ Allerdings muss vor dem Start erstmal das Gesetz zur sogenannten Legalisierung von Cannabis durch den Bundestag. Die Vorbereitungen in Weimar laufen indes auf Hochtouren.