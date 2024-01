Weimar. Studierende der Weimarer Musikhochschule spielen zusammen mit Oksana Andriyenko

Oksana Andriyenko (im Bild) begleitet am Flügel Studierende der Musikhochschule Franz Liszt, die am Freitag, 12. Januar, 18.30 Uhr, ein eintrittsfreies Konzert im Saal am Palais spielen. Die Schüler aus der Violinklasse von Friedemann Eichhorn interpretieren Werke aus Klassik, Romantik und Moderne.