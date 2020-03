Arzt aus der Notaufnahme war doch nicht infiziert

Mit einer neuen Allgemeinverfügung hat der Kreis Weimarer Land ab Freitag, 20. März, ebenfalls das Öffnen von Geschäften, Gaststätten, Hotels und Pensionen sowie Dienstleistungen von Friseuren, Kosmetik- und Tattoostudios sowie Massage- und Wellness-Studios untersagt. Auch Spiel- und Bolzplätze, Fahrschulen, Jugendclubs und Seniorentreffs müssen geschlossen bleiben. Der Kreis folgt damit den Städten Weimar, Jena und Erfurt.

Ausgenommen von dem Verbot sind im Landkreis der Lebensmittelhandel, Bäckereien und Fleischereien, Getränke-, Wochen-, Supermärkte und Hofläden, Banken und Sparkassen, Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker, Filialen der Deutschen Post und Paketstellen von Logistikunternehmen, Abhol- und Lieferdienste, Wäschereien und Reinigungen, Tankstellen und Kfz-Teileverkaufsstellen, Zeitungs- und Tabakwarengeschäfte, Tierbedarf, Bau- und Gartenmärkte, Fernabsatzhandel, Großhandel, Handwerks-, Dienstleistungs- und Beherbergungsbetriebe, insbesondere Kfz-Reparatur-Betriebe.

Für Krankenhäuser, Vorsorge- und Reha-Einrichtungen gelten Besuchsverbote. Maximal ein registrierter Besucher pro Patient oder Bewohner pro Tag ist unter Schutzmaßnahmen und Hygieneunterweisung möglich. Für medizinisch und ethisch-sozial begründete Besuche (etwa auf Kinder- und auf Palliativstationen oder in Hospizen) können andere Regelungen getroffen werden, wenn Infektionsschutz sichergestellt wird.

Im Weimarer Land gab es bis Donnerstag 6 Erkrankte (3 Männer und 3 Frauen). Davon waren inzwischen zwei Personen in stationärer Behandlung, beide allerdings ohne schwere Symptome. Drei der Betroffenen kamen aus Österreich zurück. Das Gesundheitsamt hatte 53 enge Kontaktpersonen ermittelt und Quarantäne verordnet. Zudem befanden sich 200 Reiserückkehrer aus Risikogebieten in häuslicher Isolation.

In der Eventetage des Atriums hatten nur noch zwei Imbisse auf. Foto: Michael Baar

In Weimar, wo eine ähnliche Verfügung im Netz bereits am Mittwoch veröffentlicht wurde, hatten Donnerstag bereits eine ganze Reihe von Geschäften geschlossen. So öffnete der Konsum Weimar das Schillerkaufhaus nicht mehr und hielt auch alle anderen Innenstadt-Filialgeschäfte, Shops und Schuhhäuser geschlossen. Im Weimar Atrium öffneten nur noch Geschäfte, die auch nach der Verordnung weiter betrieben werden können.

Eine gute Nachricht wurde am Nachmittag in Weimar bekannt: So hat sich der mit unklarem Ergebnis getestete Arzt aus der Notaufnahme im Weimarer Klinikum nicht mit dem Corona-Virus infiziert. Nach drei Tagen lag das Ergebnis des zur Sicherheit wiederholten Tests vor, der negativ auf Sars-Cov-2 ausfiel. Eine Infektion des Arztes hätte eine ganze Schicht der Notaufnahme in ihrer Arbeit einschränken oder lahmlegen können.