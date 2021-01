Die Last des nassen Schnees lässt auch größere Äste brechen.

Astbruchgefahr in Weimarer Parks

Die Klassik Stiftung Weimar warnt vor dem Betreten ihrer Parkanlagen. Aufgrund der Belastung durch Nassschnee ist es in den letzten Tagen zu erheblichen Baumschäden gekommen, teilte Stiftungssprecher Franz Löbling mit. Zahlreiche Astbrüche seien bereits zu verzeichnen und weitere stehen zu befürchten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gartenabteilung kontrollieren derzeit in allen Anlagen den Bestand, um Gefahrenpunkte zu lokalisieren und entsprechende Maßnahmen in die Wege zu leiten. Bis auf Weiteres bittet die Stiftung daher alle Parknutzerinnen und –nutzer, die Anlagen zu meiden.

Der historische Baumbestand ist in Teilen mitunter über 200 Jahre alt und gehört zur denkmalgeschützten Substanz der Gärten. Gerade diese alten Bäume prägen das Bild der Parkanlagen, aber sie weisen aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters oft Schädigungen auf, die regelmäßig kontrolliert werden. Doch nicht jeder Schaden ist nach Angaben des Stiftungssprechers von außen zu erkennen, und so könne es trotz der Erfüllung aller verkehrssicherheitsrelevanten Bedingungen zu Umstürzen und größeren Astabbrüchen kommen.

Vorsorglich gesperrt hatte die Stadt Weimar bereits am Dienstagabend wegen der Gefahr durch Schneebruch die Friedhöfe. Aufgrund der momentanen Witterungslage mit nassem Schnee habe es dort bereits mehrere große Astabbrüche gegeben.