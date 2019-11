Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Atrium bei Ranking unter den Top 50

Bei einer Umfrage unter Mietern von 400 deutschen Einkaufszentren mit mehr als 10.000 Quadratmetern Geschäftsfläche hat das Weimar Atrium der Saller-Gruppe einen hervorragenden 42. Platz belegt. Es kam auf eine Schulnote von 2,25, geht aus dem Ranking des Wiesbadener Marktforschungsinstitutes „ecostra“ hervor. In Thüringen schnitten nur die Saller-Immobilie Ilmkreis-Center in Arnstadt (Platz 4), die Gera-Arcaden (30) und die Goethe-Galerie in Jena (37) besser ab.

Der Studie werde in Immobilienkreisen höchste Bedeutung beigemessen, weil die Zufriedenheit der Mieter ein wichtiges Kriterium für den Erfolg oder Misserfolg eines Centers sei, betonte zufrieden das Centermanagement der Saller-Gruppe. Bei schlechten Ergebnissen sei zu erwarten, dass Mietverträge nach deren Auslaufen nicht mehr verlängert werden.