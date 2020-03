In der zusätzlichen Untersuchungseinrichtung des Gesundheitsamtes Weimar demonstriert Christiane Brandschwei einen Speichelabstrich an einem nicht erkrankten Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Auch bis Freitag kein Corona-Fall in Weimar

Auch am Freitag sind in der zusätzlichen Untersuchungseinrichtung des Gesundheitsamtes vorsorglich Abstriche von Menschen genommen wurden, um einen Corona-Verdacht auszuschließen. Unter den inzwischen 42 untersuchten Weimarern kamen 26 mit oder ohne Symptome einer Erkrankung aus einem Risiko-Gebiet, sechs waren Kontaktperson eines Infizierten oder Verdachtsfalles. Kein Laborergebnis stellte eine Infektion fest. Gleiches meldete auch das Gesundheitsamt des Kreises Weimarer Land. – Für unser Foto demonstriert Christiane Brandschwei die Speichelprobe an einem nicht erkrankten Mitarbeiter der Weimarer Stadtverwaltung.