Auch Bürgerentscheid in Neumark im Sommer

Neumark. Neben den Kommunalwahlen im Grammetal, in Blankenhain und Großschwabhausen (unsere Zeitung berichtete) bekommt auch der Bürgerentscheid zur Erweiterung der Schweine-Anlage in Neumark einen neuen Termin. Die Kommunalaufsicht des Weimarer Landes teilte der Bürgerinitiative (BI) Neumark am Dienstag per Mail mit, dass der Urnengang ebenfalls für den Ersatztermin der Kommunalwahlen (19. Juli) möglich sei. Bei Bedarf könne man auch ein früheres Datum finden, skeptisch zeigte sich Thomas Haubold von der Kommunalaufsicht allerdings über einen späteren Termin: „Bürgerentscheide sollen laut dem Gesetz, das sie in Thüringen regelt, zeitnah erfolgen. Schließlich sind die Kommunen in der betreffenden Angelegenheit in ihren Entscheidungen so lange geblockt. Den 19. Juli sehen wir als letzten noch angemessenen Termin.“

Beim Bürgerentscheid geht es darum, einen Beschluss des Neumarker Stadtrates vom Dezember 2018 aufzuheben, der das Aufstellen eines Bebauungsplanes für den Schweinebetrieb der niederländischen Firma Van Asten vorsieht. Auf Grundlage dieses B-Planes könnte das Unternehmen durch Um- und Neubauten innerhalb der Grundstücksgrenzen seine Kapazität von 42.000 auf 62.500 Tiere erweitern.

Die BI habe sich, so Sprecherin Beatrice Sauerbrey, noch nicht festgelegt, könne sich mit dem 19. Juli aber durchaus anfreunden. Zu klären sei nun noch, ob und wann man angesichts der dann eventuell noch geltenden Einschränkungen noch eine Info-Veranstaltung organisiere, um Argumente darzulegen.

Die BI hat derweil über die Plattform change.org eine Online-Petition „Stoppt die Vergrößerung der Schweineanlage in Neumark“ gestartet, die bis Mittwochnachmittag 1754 Unterschriften verzeichnete. Sie soll vor allem Bürgern aus benachbarten Orten, die zuweilen den Geruch der Schweine-Anlage abbekommen, die Chance geben, sich zum Thema zu positionieren. mg