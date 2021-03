Auch Händler schalten Licht aus

Um für Klima- und Umweltschutz zu sensibilisieren, beteiligt sich Weimar am 27. März zwischen 20.30 und 21.30 Uhr wieder an der weltweiten „Earth Hour“. Zur Aktionszeit werden die Außenbeleuchtungen am Bauhaus-Museum, der Weimarhalle, am DNT, am Glockenturm der Gedenkstätte Buchenwald, am Goethe- und Schiller-Archiv, am Hochschulzentrum Am Horn, am Mon Ami sowie an den Arkaden des Landesverwaltungsamtes abgeschaltet. Erstmalig unterstützt der Innenstadtverein die Aktion und hat seine Mitglieder zur Teilnahme aufgerufen. Dabei sind unter anderem dm am Theaterplatz, Subway in der Wielandstraße, der Thüringer Spezialitäten-Markt, Verfilzt & Zugenäht, der Weltladen und die Werkstattgalerie Wartenberg. Auch das Atrium nimmt erneut teil. red