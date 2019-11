Auch im Mellinger Abwasserzweckverband steigen die Gebühren

Der Abwasserzweckverband (AZV) Mellingen erhöht mit dem Jahreswechsel seine Gebühren. Nach dem Zweckverband Jenawasser, der für die Städte Bad Berka, Magdala und Blankenhain zuständig ist, reagiert damit binnen weniger Tage der zweite Abwasser-Verbund auf gestiegene Kosten. Beschlossen hatte diesen Schritt die Verbandsversammlung im Oktober, und am Mittwoch in der November-Sitzung lag das grüne Licht von der Kommunalaufsicht vor. Zum AZV Mellingen gehören Großschwabhausen, Kiliansroda, Lehnstedt, Kleinschwabhausen, Mellingen, Oettern, Umpferstedt, Döbritschen und Mechelroda.

Verbands-Geschäftsführer Michael Gedig nannte die Erhöhungen „moderat. Für durchschnittliche Haushalte dürften ungefähr zehn Euro mehr pro Jahr anfallen.“ Die Grundgebühr bleibe stabil. Für die sogenannten Volleinleiter, die an eine der öffentlichen Kläranlagen angeschlossen sind, steigen die Kosten pro Kubikmeter Abwasser von bisher 2,03 auf 2,12 Euro. Für Teileinleiter, die noch über eine Mehrkammer-Grube mit Überlauf verfügen, sind es statt 1,07 künftig 1,14 Euro. Die Entsorgung des Fäkalschlamms kostet 24,50 statt 24,12 Euro pro Kubikmeter ohne biologische Vorreinigung. Schlamm aus vollbiologischen Kleinkläranlagen wird für 22,47 statt 22,04 Euro entsorgt.

Gedig informierte die Versammlung über die Aufnahme zweier Bauvorhaben des AZV in die vorläufige Förderliste des Freistaates. Es handelt sich um den dritten und letzten Bauabschnitt der Abwasser-Umstellung in Kiliansroda sowie den Neubau einer Kläranlage für Lehnstedt. In Kiliansroda trafen sich die Verantwortlichen am Donnerstag zur Abnahme des zweiten Abschnittes, der seit Ende August 2018 vom Ortseingang bis zur Dorfmitte neue Abwasserkanäle in die Erde gebracht hatte, teilweise unter Vollsperrung der Straße und mit einem Investitionsvolumen von rund 580.000 Euro. Abschnitt drei soll mit 145.000 Euro deutlich weniger kosten – er umfasst nur noch um eine schmale Stichstraße mit 21 Anwohnern. Mit dem Abschluss wären die 173 Kiliansrodaer komplett an die nagelneue Kläranlage Oettern angebunden. In Oettern selbst fehlt ebenfalls nur noch eine Straße zur Fertigstellung – dazu gab es am Donnerstag eine Anwohnerversammlung.

In Lehnstedt ist der AZV beim aktuellen Sanierungsprojekt der Ortsdurchfahrt mit im Boot und bringt seine Kanäle für Schmutz- und Regenwasser ein. Auf einem Gemeindegrundstück unweit des Bahndurchlasses südlich der Kreisstraße soll auf rund 550 Quadratmetern umzäunter Fläche im kommenden Jahr der Bau der neuen Kläranlage beginnen. Die kalkulierten Kosten liegen bei rund 660.000 Euro.

Eberhard Hildebrandt bleibt AZV-Vorsitzender. Der Mellinger Bürgermeister geht in seine zweite Amtszeit – getaktet sind sie parallel zu den Gemeinderats-Legislaturen. Neuer Stellvertreter ist Lehnstedts Bürgermeister Tobias Delle. Colleen Michler verlässt den Verbandsausschuss, neu dabei sind Sabine Gottschalg (Kleinschwabhausen) als Mitglied und Thomas Stabrey (Umpferstedt) als Stellvertreter.