Die Greenkeeper der Golfanlage bei Blankenhain traten in dieser Woche als Naturschützer in Aktion.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auch im Weimarer Land wandern jetzt die Kröten

Rund 400 Meter Zaun schützen seit Mittwoch an der Straße zwischen Blankenhain und Groß-/Kleinlohma die Amphibien auf ihrer Frühjahrs-Wanderung. Die Anlage reicht von der Einfahrt zur Motocross-Strecke bis zum Abzweig der ehemaligen Mülldeponie. Ein weiterer Zaun kommt entlang des Radweges zwischen Saalborn und Blankenhain hinzu. Verantwortlich für beide ist das Golfresort Weimarer Land: Auf dessen Gelände befinden sich Biotope, in denen die Frösche und Kröten laichen. Ein vierköpfiges Team mit dem Chef-Greenkeeper der Golfanlage, Andreas Bußmann, an der Spitze baute die Zäune auf und kümmert sich um die Kontrolle. Die Materialien stellte das Landratsamt Weimarer Land zur Verfügung.

Zwei Mal pro Tag sind die Auffangbehälter zu kontrollieren. Dabei handelt es sich um Eimer, die entlang der Zäune in Abständen von ungefähr zehn Metern in die Erde eingelassen sind und in denen die Amphibien auf der Suche nach einem Durchschlupf landen. Die Kontrolleure bringen die Tiere dann sicher auf die andere Straßenseite. Nach der Laichzeit ist angedacht, die Zäune auf die jeweils andere Straßenseite zu setzen. Um die Effektivität der Anlage zu überprüfen, werden alle Tiere mit Größenangaben in einer Bestandsliste dokumentiert und das Wetter mit berücksichtigt.

Um zwei weitere Krötenzäune im Weimarer Land kümmert sich die Natura-2000-Station von Landschaftspflegeverband Mittelthüringen und Grüner Liga: einen bei Loßnitz, den anderen bei Eichelborn.