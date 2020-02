Konzentriert und aufmerksam malen und basteln die Kinder unter Anleitung ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer zum Thema in altersgerechten Gruppen.

Weimar. Bei den Kindertagen der Evangelischen Kirchengemeinde Weimar befassen sich die Kinder am Beispiel von Königin Ester aus dem Alten Testament mit dem Thema Mut.

Auf den Spuren von Königin Ester lernen, was mutig ist

„Mut tut gut“ erfahren 85 Kinder der ersten bis sechsten Klasse seit Montag bei den Kindertagen der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Weimar in der Johannes-Landenberger-Schule. „Wir hatten hier noch nie so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, freut sich Pfarrer Hardy Rylke über das große Interesse. Erstmals seien auch einige Schülerinnen und Schüler der gastgebenden Schule dabei. In fünf Altersgruppen befassen die Kinder sich mit „Königin Ester und das Labyrinth von Susa“ aus dem Alten Testament. Es wird gesungen, gebetet, gebastelt, gespielt und geredet, berichtet Pfarrer Ramon Seliger.

„Was ist mutig?“, fragen sich die Kinder am Beispiel von Königin Ester. Und überlegen: „Wann und wo war oder bin ich selbst mutig?“ Dass „Mut gut tut“, weil es das Selbstbewusstsein stärkt, erleben die älteren Jungen und Mädchen auch bei einem Ausflug in die Kletterhalle. Die jüngeren Kinder besuchen in dieser Zeit das Seniorenzentrum Sophienhaus. Wer die Kindertage einmal besuchte, kommt gern wieder. Freundschaften werden geknüpft, prägende Erfahrungen gemacht, berichtet Rylke von jungen Erwachsenen, die noch mit leuchtenden Augen von den Kindertagen berichteten. Betreut werden die 6- bis 13-Jährigen von 25 Haupt- und Ehrenamtlichen. Wie Ramon Seliger betont, seien darunter auch viele Jugendliche. Sie seien quasi „die Brücke zu den Kindern“. Etliche von ihnen haben früher selbst die Kindertage besucht und fühlen sich dem Projekt weiterhin so verbunden, dass sie dafür sogar ihre Ferien opfern, hebt Seliger hervor. „Wir hatten überhaupt keine Probleme, Ehrenamtliche zu finden“, ergänzt Pfarrer Rylke. Die Landenberger-Schule sei ein „genialer Veranstaltungsort, weil sie die benötigten Gruppenräume biete und ein großes Außengelände“ und zudem über eine voll ausgestattete große Küche verfüge, unterstreicht Rylke. Denn auch die Mahlzeiten werden täglich selbst vom Küchenteam zubereitet. Die Kindertage schlagen eine Brücke zu Kindern, die noch keine Erfahrung mit der Kirche haben. Rund ein Drittel der jungen Teilnehmenden ist erstmals dabei. Beim Abschlussgottesdienst am Mittwoch werde ein Netz geknüpft und damit ein Sinnbild für die Gemeinschaft, die bei den Kindertagen entstehe. Jede(r) sei Teil dieses Netzes und entsprechend wichtig. Dann werden die Kinder auch zusammenfassen, was für sie mutig ist. Mutig könne es aus ihrer Sicht durchaus auch sein, dem Pfarrer und damit einer erwachsenen Autoritätsperson, die Hand zu reichen.