Auf den Spuren von Mauerseglern in Weimar

Weimar. Führung zu den Brutplätzen von Mauerseglern.

Auf Exkursion zu den Brutplätzen der Mauersegler in der Stadt Weimar können sich Interessierte am Freitag, 1. Juli. begegnen. Artenschützerin Helga Brunnemann stellt die Akrobaten der Lüfte bei einer vogelkundlichen Führung vor. Veranstalter ist der Nabu-Regionalverband Weimar/Apolda. Helga Brunnemann berichtet dabei Interessantes über diese Vogelart und andere Gebäudebrüter, vor allem, wie man mit wenigen Mitteln an einer Hausfassade viel für diese elegante Vogelart erreichen kann.

Seit Anfang Mai sind die Mauersegler aus ihren Winterquartieren im südlichen Afrika zurück. Da sie die hiesigen Gefilde aber schon Anfang August wieder verlassen müssen, bleiben ihnen nur wenige Wochen für das Brutgeschäft. Mauersegler sind Gebäudebrüter und haben sich wie Schwalben, Turmfalken, Hausrotschwanz und Schleiereule an das Leben in Dörfern und Städten angepasst.

Helga Brunnemann ist Leiterin der Arbeitsgruppe Gebäudebrüterschutz im Regionalverband des Naturschutzbundes und Naturschutzbeauftragte der Stadt Weimar. Sie setzt sich seit Jahren für den Erhalt und die Neuschaffung von Nistplätzen für Mauersegler ein.

Mauersegler-Führung: Freitag, 1. Juli, 20 Uhr, Treffpunkt katholische Kirche