Auf den Weimarer Stadtrat wartet am Mittwoch viel Arbeit

Weimar. Erste Sitzung nach der Sommerpause: Allein rund 40 Anträge stehen zur Abstimmung an. Worum es unter anderem geht:

Zur ersten Sitzung nach der Sommerpause kommt der Stadtrat am Mittwoch, 6. September, ab 17.45 Uhr im Marie-Juchacz-Saal an der Schwanseestraße 17 zusammen. Eingangs stehen Einwohnerfragen zum Baugebiet Lützendorfer Straße, der Klimafunktionsanalyse zum Baugebiet „Merketal II“ sowie zum Umgang mit den Ackerbürgerscheunen in der Coudraystraße auf der Tagesordnung.

Es folgen elf Anfragen aus den Reihen des Stadtrates, wofür eine Stunde vorgesehen ist. Themen hier sind Maßnahmen zur Klimaanpassung, die Förderung von Photovoltaik, der kommunale Wohnungsbestand oder illegale Bahnquerungen durch Fußgänger. Ferner wird nach einer Bushaltestelle am Lindenberg stadteinwärts gefragt.

Ein dicker Brocken wartet danach noch mit rund 40 Anträgen, die dem Stadtrat zum Beschluss vorgelegt werden. Einige ranken sich um den Stadtbusverkehr, so um die Möglichkeit, dass Tickets günstiger sowie flexibler und von mehr Menschen genutzt werden können. Um das Thema Klima geht es unter anderem bei dem Antrag, Parkplätze mit Photovoltaik-Anlagen zu überdachen, städtische Liegenschaften anzupassen oder im Freibad Sonnencreme-Spender zu installieren. Zu den weiteren Themen gehören die Aufstockung der schulbezogenen Sozialarbeit und die künftige Förderung der Kindertagespflege.

Weil das Land das beliebte Fassadenfestival „Genius loci“ ab 2024 nur noch fördern will, wenn es an wechselnden Orten stattfindet, zielt ein Antrag darauf, ein eigenes mit dem kreativen Potenziel der Uni und weiteren Partner zu etablieren. Symbolkraft steckt darin, Paul von Hindenburg die Ehrenbürgerschaft abzuerkennen, weil er einer der Wegbereiter der NS-Diktatur gewesen sei, indem „er Hitler zum Reichskanzler ernannte“. Symbolkraft deswegen, weil die Ehre automatisch mit dem Tod endet. Konkret soll sein Name aus der Liste der Ehrenbürger gestrichen werden.