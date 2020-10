Auch die Polizei selbst wurde am Wochenende in Weimar in einen Unfall verwickelt. (Symbolbild)

Auf Drogen mit gestohlenem Auto durch Weimar - Sachbeschädigung an Kebab Haus - Polizei in Unfall verwickelt

Stadtverwaltung beschmiert

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag wurde an der Stadtverwaltung Weimar ein Graffito mit schwarzer Farbe angebracht. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Weimar unter Tel. 03643-8820 entgegen.

Mann fuhr ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss mit gesuchten PKW

Am Freitagvormittag stellte die Polizei einen 21-jährigen Autofahrer fest, welcher mit einem in Fahndung stehenden Fahrzeug durch Weimar fuhr. Der Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis. Außerdem ergab der vor Ort gemachte Drogentest ein positives Ergebnis, so die Polizei. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei beschlagnahmt und die Eigentümerin des Autos aus der Schweiz wurde informiert.

Mann verursacht Unfall mit der Polizei

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 79-jährigen Mann und eingesetzten Polizeikräften. Im Laufe der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich eine Alkoholisierung von 1,55 Promille des Fahrzeugführers heraus. Bei dem Unfall wurde niemand Verletzt. Das Dienstfahrzeug war aufgrund der Schäden fahrunfähig und musste durch den Abschleppdienst verbracht werden.

Einbruch in Gartenlaube

In der Nacht von Samstag auf Sonntag nahmen aufmerksame Bürger zwei Täter war, welche in eine Gartenlaube in Gaberndorf einbrachen. Polizeikräfte konnte in Zusammenarbeit mit dem Polizeihubschrauber die flüchtigen Täter aufgreifen. Zu dem Einbruch kam hinzu, dass die Täter mit einem Kleinkraftrad unterwegs waren wofür sie keine Fahrerlaubnis besaßen und ein geklautes Kennzeichen benutzten, so die Polizei.

Sachbeschädigung an Kebab Haus Weimar

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:00 Uhr wurde die Schaufensterscheibe des Kebab Hauses Weimar mit einem Stein zerstört. Dem Besitzer des Kebab entstand hierdurch ein Schaden von 4000,- Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Weimar unter Tel. 03643-8820 entgegen.

100 historische Dachziegel gestohlen

Am Freitag brachte ein Mitarbeiter der Landgemeinde Stadt Bad Sulza zur Anzeige, dass 100 historische Dachziegel (Bieberschwänze) im Zeitraum vom 29.09.2020 bis 01.10.2020 auf der Baustelle der ehemaligen "Alten Siedepfanne" in der Naumburger Straße in Bad Sulza entwendet wurden. Trotz des 1,90m hohen Bauzauns gelang es dem Täter diese aus einer Gitterbox zu entnehmen und unerkannt den Tatort zu verlassen.

Simson gestohlen

In der Nacht vom 1. zum 2.Oktober entwendete ein Unbekannter in Niederreißen das Zweirad eines 17jährigen, eine dunkelgrüne Simson S51 mit dem Versicherungskennzeichen 314REB, aus einer unverschlossenen Garage. Leider steckte zudem der Zündschlüssel des Mopeds noch im Zündschloss.

