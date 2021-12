Auf glatter B85 gegen Felsen gefahren - Im fremden Keller in Weimar übernachtet

Weimar. Die Meldungen der Polizei für die Region Weimar.

Im fremden Keller übernachtet

Nicht schlecht schaute in der vergangenen Nacht der Bewohner eines anderen Hauses in der Schwanseestraße als er im Keller war. In einem offenstehenden Kellerabteil stieß er auf einen Mann, der ein Nickerchen hielt. Wie lange sich der 40-Jährige bereits in dem Keller niedergelassen hatte, ist nicht bekannt. Nach der Feststellung seiner Personalien wurde der Mann des Platzes verwiesen.

Auf glatter Straße gegen Felsen gefahren

Am frühen Freitagmorgen kam der 40-jährige Fahrer eines Peugeots auf der B85 kurz vor dem Kreisverkehr am Abzweig in Richtung Gutendorf von der Fahrbahn ab. In Anbetracht der Fahrbahnverhältnisse mit Schnee und überfrierender Nässe war der Bad Berkaer aus einer Kurve gerutscht und mit einem Felsvorsprung kollidiert. Während der Pkw durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste, kam der Fahrer mit dem Schrecken davon.

