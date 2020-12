Auf starken Zusammenhalt durch Kommunikation gesetzt

Weimar Pfarrer Frieder Krannich wird nach 18 Jahren an der Kreuzkirche in den Ruhestand verabschiedet.

Weimar. "Ich habe immer gern gearbeitet, aber ich freue mich auch, abgeben zu können", sagt Pfarrer Frieder Krannich (65). Zum Jahresende geht er in den Ruhestand. Er sei dankbar, dass eine so kompetente Nachfolgerin gefunden werden konnte, eine neue Generation mit neuen Ideen.

Seit 2002 hatte Pfarrer Krannich die Pfarrstelle Weimar I Kreuzkirche inne. Es war eine bewegende Zeit. Die Kreuzkirche musste saniert werden, doch die Kassen waren nahezu leer. Doch er habe "immer sofort Menschen gefunden, die mich unterstützt haben". Er ist dankbar für den guten Zusammenhalt in der Gemeinde. Er setzte erfolgreich auf Kommunikation, Gespräche miteinander und untereinander waren ihm immer wichtig. Seelsorge habe er immer als einen wichtigen Schwerpunkt seiner Arbeit betrachtet.

Pfarrer Krannich gelang es, alle Generationen gleichermaßen in die Gemeindearbeit einzubeziehen. Legendär ist das von ihm angeregte "Kochen mit der Bibel". Er initiierte Skirüstzeiten mit Konfirmanden, Segeln mit jungen Erwachsenen, Frühschoppen, Gemeindefahrten und beförderte damit ganz wesentlich den Dialog in der Gemeinde. Viele Jahre war Pfarrer Krannich Mitglied der Kreissynode des Kirchenkreises.

Als für die Sanierung der Kreuzkirche die erforderlichen Eigenmittel aufgebracht werden mussten, besann sich die Gemeinde auf ihre kreative Kraft und organisierte Advents- und Ostermärkte. Stattliche 41.000 Euro konnten so erwirtschaftet werden, blickt Pfarrer Krannich stolz zurück auf die erfolgreiche Initiative. So konnte 2006 als erstes das Dach saniert werden. Weitere Sanierungsschritte folgten. Wenn die Kreuzkirche heute komplett instandgesetzt ist, ist das auch ein Verdienst der Gemeinde. Er habe immer Mitarbeiter und Ehrenamtliche gehabt, die viel geleistet und ihn unterstützt haben, betont Pfarrer Frieder Krannich den guten Zusammenhalt.

Ausgerechnet im Corona-Jahr muss er sich aus dem aktiven Dienst verabschieden, vor nur wenigen Gottesdienstbesuchern mit viel Abstand und deshalb nicht in der kleinen Kreuzkirche, sondern in der Herderkirche. Als sehr traurig empfindet er es, dass die Senioren der Gemeinde pandemiebedingt wenig zusammenkommen können. Ostermarkt und Adventsmarkt mussten abgesagt werden. Erstmals in seiner langen und noch von Pfarrer Felix Leibrock begründeten Geschichte wurde auch das Krippenspiel im Freien abgesagt. Corona hat geschafft, was kein noch so schlechtes Wetter bislang verhindert hat.

Als solidarisch bleibt ihm auch die Zusammenarbeit in der Kirchengemeinde Weimar in Erinnerung. Die gemeinsame Arbeit mit den Kollegen und Kolleginnen habe er noch nirgends so einvernehmlich erlebt wie in Weimar, nicht in Rudolstadt-Cumbach, wo er von 1990 bis 2002 Pfarrer war, und auch nicht zuvor in Brünn in der Superintendentur Eisfeld. Seit 1981 ist Krannich Pfarrer im Dienst der Landeskirche. Betont worden sei in Weimar "immer, was uns verbindet und nie, was uns trennt." Als sehr wohltuend empfand er auch immer die gute Zusammenarbeit mit der Stadt.

Pfarrer Frieder Krannich ist verheiratet und hat drei erwachsene Söhne. Der älteste ist in die Fußstapfen des Vaters getreten und ebenfalls Pfarrer geworden. Wenn Frieder Krannich jetzt in den Ruhestand geht, wird er sich ein Jahr lang ganz aus dem Gemeindeleben zurückziehen und erst ab 2022 wieder für Aushilfen oder Vertretungen zur Verfügung stehen. Langweilig wird es ihm im Ruhestand nicht: Gemeinsam mit seiner Frau habe er das Radwandern entdeckt. Er werde sich Deutschland mit dem E-Bike erschließen, kündigt Pfarrer Krannich an, werde Skifahren und Segeln.

Abschiedsgottesdienst am 27. Dezember, 14 Uhr, in der Herderkirche.