Auf Teststrecken werden verschiedene Bauweisen überprüft

Die Klassik Stiftung Weimar saniert im Park an der Ilm wie hier am Dessauer Stein drei Wegabschnitte und legt neben den Reparaturen Teststrecken an.

Wer am Dessauer Stein hinauf Richtung Römisches Haus gehen will, steht vor einer Absperrung. Aufgrund von Baumaßnahmen sind im Park an der Ilm derzeit drei Wegabschnitte nicht begehbar. Ziel ist, Schäden zu beseitigen, Reparaturen durchzuführen und gleichzeitig geringfügige funktionale wie die Entwässerung oder gestalterische Korrekturen wie die Gestaltung der Rinnen vorzunehmen, teilte eine Sprecherin der Klassik Stiftung auf Anfrage mit. Des Weiteren sei das Projekt Teil eines Vorhabens, bei dem der Wegebau in den Parkanlagen analysiert und anhand des aktuellen Standes der Technik und der Forschung überprüft werden soll.