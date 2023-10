Auf Weimars Rollplatz geht’s wieder rund: Riesenrad eröffnet mit Freifahrten auf dem Zwiebelmarkt

In luftigen Höhen: Am Freitagvormittag lud das Riesenrad „Mon Amour“ zur Freifahrt ein. Oskar, Paul, Cornelius und Constantin gehörten zusammen mit ihren Großmüttern zu den ersten Fahrgästen.

Weimar. Zwiebelmarkt-Königin Laura I. eröffnete pünktlich 11 Uhr das Riesenrad in Weimar.

Sie fühlte sich an ihre Zeit im Goethe-Gymnasium erinnert: Auch wenn Laura I. die Fahrt mit dem Riesenrad mittlerweile nicht mehr ganz so geheuer ist, wie zu Schulzeiten – pünktlich um 11 Uhr eröffnete die Markt-Königin zusammen mit Schausteller Marlon Ahrend das Fahrgeschäft zum 370. Zwiebelmarkt in Weimar.

Auch in diesem Jahr gebührte der Zwiebelmarkt-Königin die Eröffnung des Riesenrads samt erster Fahrt. Foto: Marvin Reinhart

Das über 30.000 LEDs zählende und 45 Meter hohe Riesenrad konnte die FTE Ahrend GmbH in diesem Jahr bereits einen Tag früher aufbauen, sagt der Schausteller, der seit Mittwoch in Weimar ist. Seit dem vergangenen Zwiebelmarkt macht das Rad die große Runde: Hannover, Alsfeld, Goslar, zählt Marlon Ahrend die Standorte auf, bevor es nun wieder nach Weimar zum Zwiebelmarkt ging.

Wie auch in den Vorjahren waren die Fahrten am Freitag von 11 bis 12 Uhr für alle und vor allem zur Freude der kleinen Gäste kostenfrei. Schon kurz vor 11 Uhr war die Schlange vor der Attraktion am Rollplatz lang, wenn auch – vielleicht ferienbedingt – nicht ganz so lang wie im Vorjahr.

Und die Schulzeit spielte für Laura I. an ihrem ersten Amtstag auch später noch eine Rolle: In der Schillerstraße fiel ihr ihre ehemalige Grundschullehrerin in die Arme. Sie beteuerte, dass Laura als Kleine an der Parkschule in Ehringsdorf eine gute Schülerin gewesen sei.

Zuvor ging es noch einmal weit in die Vergangenheit: Ganz am Anfang der Schillerstraße aus Richtung Markt galt die herzliche Begrüßung von Laura I. und Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) der Heldrungerin Elfriede Pfau. Bereits seit 1955 ist die jetzt 84-Jährige beim Zwiebelmarkt dabei – also die Dienstälteste unter den Zwiebelbauern. Es könnte sein, dass es am Freitag ihr letzter Auftritt am Stand der Familie war. Dabei möchte die Händlerin, die punktgenau zum Zwiebelmarkt am Mittwoch Uroma geworden ist, so gerne im kommenden Jahr die 70. Teilnahme am Volksfest voll machen – wenn es ihr ihre Gesundheit erlaubt.

Apropos Gesundheit: Besucher des Zwiebelmarktes, die medizinische Hilfe benötigen, finden diese an folgenden Standorten: Graben/Ecke Rollplatz, Theaterplatz/ Zugang zur Dingelstedtstraße, Burgplatz/ Richtung Grüner Markt.

Alle Organisationsbüros für den Markt, die Straßenkünstler, den Ordnungsdienst der Stadt sowie die Stadtwache der Polizei finden Marktbesucher im Verwaltungsgebäude Markt 14/15.

