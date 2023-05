Aufatmen in Weimar: Goetheplatz-Sperrung geht endlich dem Ende entgegen

Weimar. Busse nutzen ab Samstag wieder die angestammte zentrale Haltestelle. Neues Wartehäuschen lässt noch auf sich warten.

Zum Ende dieser Woche sollen die Sanierungsarbeiten auf dem Goetheplatz abgeschlossen werden. Diese hatten am 12. Juli des Jahres 2021 begonnen. Die Fertigstellung war über weite Strecken durch fehlende Pflasterarbeiten verzögert worden.

Zuletzt waren die restlichen Pflasterarbeiten nach einer Winterpause am 6. März dieses Jahres wieder aufgenommen worden. Nicht fertig wird in dieser Woche das zusätzliche Buswartehäuschen, das in Nachbarschaft des Kundenpavillons der Stadtwirtschaft entsteht. Es sei noch nicht geliefert worden, hieß es dazu am Dienstag von der Stadtverwaltung.

Die Stadtwirtschaft Weimar kündigte bereits an, dass alle Stadtbusse ab Samstag, 13. Mai, wieder über die zentrale Haltestelle auf dem Goetheplatz fahren würden und für sie dementsprechend auch wieder der reguläre Fahrplan gelte.