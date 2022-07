Aufbrüche üben

Karin Krapp ist Pfarrerin im Paul-Schneider-Sprengel.

Viele Menschen brechen zur Zeit auf aus ihrem Land, aus ihrer Heimat, aus ihrer Verwandtschaft – es ist wohl die größte Völkerwanderung unserer Zeit, die in den Sommermonaten jeweils stattfindet. Wir nennen es Urlaubsreise.

„Wohin soll’s denn gehen?“, werde ich gefragt. Undenkbar, dass es nirgendwo hingehe. Undenkbar zu bleiben. Wie ein Massentrieb zieht es viele Menschen weg. Mit dem Auto trotz Klimakrise. Mit der Bahn trotz überfüllter Züge. Mit dem Flieger trotz Chaos an den Flughäfen.

In den Süden, um Sonne zu tanken, oder in den Norden, um sich Wind um die Ohren blasen zu lassen. Erholen, entspannen. Den Sorgen um Corona und um den Krieg in der Ukraine entfliehen.

Es ist nur einer der vielen Aufbrüche, die unser Leben prägen. Und manchmal denke ich, üben wir damit für die anderen, die großen Auf- und Umbrüche, die unser Leben kennzeichnen: Aufbruch in Kindergarten und Schule, den Abschied aus der Schule, den an diesem Wochenende die Abiturienten in Weimar feiern, das Weggehen aus dem Elternhaus und das Wegziehen lassen der Kinder, das Sterben der Eltern, das Ausscheiden aus dem Beruf, den Umzug ins Altenheim.

Um manche Dinge zu begreifen, muss man erst ein Leben gelebt haben. Für manche Aufbrüche muss man Jahr um Jahr Mut sammeln.

Nicht zuletzt für den letzten Aufbruch – für die Reise zu Gott. Sich dahin aufzumachen und sich bewusst auf diesen Weg zu machen, das erfordert viel Mut. Letztlich üben wir daran unser ganzes Leben.