Eine Jesus-Figur am Kreuz in Busbach in der Fränkischen Schweiz während im Hintergrund Büsche frisches Grün austreiben.

Tobias Schüfer vom Entsetzendes Karfreitags zur Osterfreude

Wie kann man erklären, was kein Mensch erklären kann? Diese Frage beschäftigte die Pfarrerinnen und Pfarrer bei unserer letzten Zusammenkunft in Weimar.

Es ist gar nicht so leicht, „Auferstehung“ zu predigen. Blickt man in verschiedene Osterpredigten der vergangenen Jahre, wird schnell deutlich: Die wahre Osterfreude kommt nicht an, wenn es in der Predigt einfach nur darum geht, dass jetzt alles wieder gut ist und alle fröhlich sein sollen – nur drei Tage nach Karfreitag!

Von der absoluten Trauer zur absoluten Freude, ein solcher Stimmungsumschwung ist für die meisten Zuhörenden kaum nachvollziehbar. Dann fällt uns im Gespräch auf: So einfach war das ja beim ersten Ostern auch nicht. Die Frauen, die zum Grab von Jesus gehen, reagieren eher irritiert, verunsichert. Das Grab ist leer. Sie hören zwar die Osterbotschaft: „Er ist auferstanden, er ist nicht hier.“ Doch das macht sie nicht mit einem Mal froh, sie fliehen, „denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen.“

Mit Ostern wird nicht einfach alles wieder gut. Kein Schwamm drüber. Was passiert ist, kann nicht verdrängt werden, wie auch. Und trotzdem wird mit Ostern alles anders: Nicht mehr nur das Schwere.

Jesus ist auferstanden, das bedeutet, dass der Tod doch nicht das letzte Wort hat. Auch bei den verunsicherten Frauen vom ersten Ostern hat sich daraus eine starke Hoffnung entwickelt.

Nun bin ich gespannt, wie unsere Pfarrerinnen und Pfarrer in diesem Jahr die Auferstehung predigen. Welche Brücken werden sie bauen, damit wir vom Entsetzen des Karfreitags zur Osterfreude kommen? Ich bin mir sicher, dass es auch in diesem Jahr wie beim ersten Ostern sein wird: Mitten hinein in all das, was schwer zu begreifen und schwer zu ertragen ist, trifft uns die Osterbotschaft: „Der Herr ist auferstanden!“

Tobias Schüfer ist Regionalbischof der evangelischen Kirche Mitteldeutschland im Sprengel Erfurt