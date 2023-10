Sieglinde Römhild aus dem Team der Nohraer Ortschronisten in den Heimatstuben, die nach dem Vorbild von Wohnräumen aus früheren Zeiten gestaltet sind.

Auffrischung für Kraftfahrer in Nohra

Nohra. Die Ortschronisten haben für Samstagabend zum Schulungsnachmittag ins Gemeindehaus geladen.

Eine Kraftfahrer-Schulung bietet die Gruppe der Nohraer Ortschronisten am Samstag, 14. Oktober, an. Interessierte sollten sich um 15 Uhr im Mehrzweckraum des Gemeindehauses (Herrenstr. 34) einfinden, um ihr Wissen zu Verkehrsregeln und Herausforderungen der herbstlichen Straßenverhältnisse aufzufrischen. Die Heimatstuben, das kleine Museum im angrenzenden Gebäude, befinden sich seit dem vergangenen Wochenende in der Winterpause. Regelmäßige Öffnungszeiten sind erst wieder ab dem Frühjahr geplant. Die Besichtigung der liebevoll mit Inventar aus früheren Jahrzehnten eingerichteten Räume ist nach Voranmeldung bei Chronistin Sieglinde Römhild aber weiter jederzeit möglich.

Kontakt: sieglinde-roemhild@web.de