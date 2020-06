Das jährliche An- und Abwassern im Frühjahr und Herbst zelebriert der Kneippverein üblicherweise mit vielen Kindern als Gästen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mediale Aufmerksamkeit für Bad Berkas Kneippverein

Der Kneippverein Bad Berka kommt ins Fernsehen: Ein Produktionsteam des MDR mit Moderatorin Peggy Patzschke besuchte am Mittwoch die Kurstadt, um eine Folge der Reihe „Vor Ort“ zu drehen. Vereinsvorsitzender Norbert Naperkowski zeigte ihnen unter anderem die Kneippanlage am Goethebrunnen mit Haupt- und Kinderbecken, deren Zugangstor er jeden Morgen öffnet und an den Abenden wieder verschließt.

Anlass für die Aufmerksamkeit ist unter anderem das zehnjährige Vereinsjubiläum, das der Verein unlängst beging. Insgesamt kümmert sich der Kneippverein Bad Berka um drei Anlagen, von denen eine, die am Gottesbrünnlein im Wald südlich der Stadt, allerdings seit zwei Jahren unter akutem Wassermangel leidet und zuletzt für längere Zeit komplett trocken lag.

Ausgestrahlt wird die Sendung bereits am Samstag, 13. Juni, von 16 bis 16.25 Uhr. Eine Wiederholung gibt es in der darauffolgenden Nacht ab 3.45 Uhr.