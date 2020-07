Aufruf zum Blick auf heutiges Unrecht

Mit einem ökumenischen Gottesdienst wird am Sonntag, 18. Juli, an die Ermordung des Pfarrers Paul Schneider vor 81 Jahren sowie des katholischen Priesters Otto Neururer vor 80 Jahren im Konzentrationslager Buchenwald erinnert. Beginn ist um 10.30 Uhr auf dem ehemaligen Appellplatz der Gedenkstätte Buchenwald. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf dem 80. Todestag der katholischen Priester Otto Neururer und Matthias Spanlang, die ein Jahr nach Paul Schneider im Arrestzellenbau ermordet worden sind. Deshalb predigt Timo Gothe, katholischer Pfarrer von Weimar. Der Posaunenchor der Weimarer Kreuzkirche sorgt für die musikalische Umrahmung. „Ich sehe das Gedenken als große Aufgabe für mich an“, sagt Karin Krapp, Pfarrerin am Evangelischen Gemeindezentrum „Paul Schneider“ in Weimar. So erfahre sie immer wieder, dass insbesondere Jüngere gar nicht mehr wüssten, wer Paul Schneider war. Zudem sei Erinnerung eine wichtige Präventionsarbeit für die Zukunft, „damit wir nicht aus dem Blick verlieren, was aus Hass und Intoleranz entstehen kann“.