Auftakt mit Jüdischen Museen

Das Hauptgebäude der Bauhaus-Uni Weimar in der Geschwister-Scholl-Straße.

Ihre Antrittsvorlesung als neue Bauhaus-Gastprofessorin hält am Mittwoch, 16. Dezember, Mirjam Wenzel. Die Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt am Main spricht ab 19 Uhr über „Jüdische Museen – Geschichte, Konzepte und Relevanz“. Dabei wird sie zur Entstehungsgeschichte und Konzeption der Häuser referieren und darüber, inwiefern diese besonders relevant für aktuelle gesellschaftliche und politische Fragestellungen sind.

Die Vorlesung mit einem Grußwort von Uni-Präsident Professor Winfried Speitkamp wird im Livestream übertragen. Das Publikum kann sich per Chat einbringen.

https://www.uni-weimar.de/bauhausgastprofessur