Mein Kunstfest Auftakt zur Geistesschau in Weimar

Weimar. Der Kunstfest-Intendant schreibt über sein Festival.

„Bundesgeistesschau“ lautet die Überschrift zum Kunstfest 2021. Das ist vordergründig die freundliche Anspielung auf unseren Kooperationspartner Buga in Erfurt, aber natürlich auch Referenz an die Rolle Weimars in der deutschen Geistesgeschichte.

Diese Geistesschau spiegelt sich im breiten Spektrum aktueller Themen wieder, die das Festival aufnimmt: Umwelt- und Klimaschutz, etwa bei der Uraufführung „Und alle Tiere rufen: . . .“ von Shooting Star Thomas Köck, oder der Umgang mit Rechtsterrorismus im NSU Prozess-Reenactment.

Schon am ersten Wochenende gibt es Projekte, die Goethes „Faust“ und den Faust-Mythos aufnehmen: Performerin Judith Rosmair und ihr kongenialer Partner Theo Eshetu zeigen „Bye bye Bühne“, eine VR-Performance für nur jeweils zehn Zuschauer im DNT-Studio.

Rosmair führt dabei virtuell durch das Berliner Renaissance-Theater im Lockdown. Den Zuschauern begegnen heimatlos gewordene Figuren aus Goethes Meisterwerk. Zum Schluss „empfängt“ die Künstlerin den Besucher persönlich.

Im Bauhaus-Museum hat schon Donnerstag Werner Fritschs Videoinstallation „Faust Sonnengesang“ Vernissage. Der fünfteilige Extrakt aus seinem Monumentalwerk, das dereinst 24 Stunden dauern soll, ist eine Erkundung des Mythos Faust auf allen Kontinenten.