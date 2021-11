Auftritt verschoben: Harald Lesch erst im Januar auf Weimarer Bühne

Weimar. Theater im Gewölbe präsentiert den Wissenschaftsjournalisten pandemiebedingt erst im Januar im Haus am Markt.

Angesichts der Pandemie-Entwicklung hat das Theater im Gewölbe die beiden Veranstaltungen mit Harald Lesch an diesem Samstag verschoben. Der Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist werde das Programm „Was hat das Universum mit mir zu tun?“, bei dem er auf den Spuren von Goethes Naturphilosophie wandelt, am 22. und 23. Januar präsentieren, teilte das Theater mit. Eintrittskarten bleiben dafür gültig. Statt dessen zeigt das Theater im Gewölbe am 13. November ab 20 Uhr das musikalisch-literarische Programm „Der erotische Goethe“ mit Peter Rauch, Christoph Theusner und Hans Raths. Derzeit ist die Kapazität des Hauses auf 50 Plätze begrenzt. Es besteht Maskenpflicht für Publikum und Theaterteam.

www.theater-im-gewölbe.de