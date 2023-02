Aus Drohnensicht: Baumfällungen in der Weimarer Damaschkestraße

Weimar. Weimarer Wohnstätte hat dort insgesamt 35 Buchen, Fichten und Obstbäume entfernen lassen.

Inzwischen bereits abgeschlossen sind die umfangreichen Baumfällarbeiten in der Damaschkestraße. Die Weimarer Wohnstätte hatte dort 21 Hainbuchen sowie elf Fichten und drei Obstbäume entfernen lassen. Ein Großteil der Bäume stand nach Angaben des Unternehmens zu nah an den Häusern, sodass sich an diesen Risse gebildet hätten. Andere gefährdeten wegen ihres Zustands die Verkehrssicherheit An diesem Donnerstag sollen noch die übrig gebliebenen Stümpfe und Wurzeln ausgefräst werden