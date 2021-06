Aus Sorge um Freundin: Polizei bricht in Schöndorf Wohnungstür auf

Aus Sorge um ihre Freundin verständigte eine Frau die Polizei. Diese brach deren Wohnungstür in Schöndorf auf. Allerdings ging es der Freundin alles andere als schlecht.

Weil sie ihre Freundin nicht mehr erreichen konnte und diese in einer Gefahrenlage wähnte, verständigte eine 40-jährige Frau aus Weimar in der vergangenen Nacht die Polizei. Vor Ort in Schöndorf angelangt, nahmen die Polizisten zunächst noch Geräusche aus der Wohnung wahr, die dann jedoch abrupt verstummten.

Da man von einer Gefahrenlage für die 33-Jährige ausging, brachen die Polizisten die Wohnungstür schließlich auf. Unmittelbar danach konnte jedoch Entwarnung geben werden. Der Frau ging es alles andere als schlecht. Demnach hatte sie es sich mit einem 30-jährigen Bekannten gemütlich gemacht.