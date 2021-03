Weimar. Die Schule Am Hartwege in Weimar ist ein wichtiges Thema für 2021.

Über den Baustellenstart für die künftige „StadtLandSchule“ in Oberweimar will die Internationale Bauausstellung (IBA) Thüringen Medienvertreter kommende Woche informieren. Weitere Themen sind bei der Pressekonferenz mit Geschäftsführerin Marta Doehler-Behzadi am 16. März der Ausbau des Eiermannbaus in Apolda sowie ein IBA-Salon mit der Klassik-Stiftung Weimar.