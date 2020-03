Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausfahrt mit Minitraktor und mit Leo

Hier scheint die Welt noch in Ordnung. Eckhard Pabst und Hund Leo haben mit dem Minitraktor in Possendorf gerade den Panzerblitzer schadlos passiert und sind auf dem Weg in den Garten. Und das könnte sich in den nächsten Tagen durchaus wiederholen. Immerhin verspricht uns Petrus uns nach Regen und Sturm jetzt den Frühling.