Ausgediente Weihnachtsbäume in die Grünschnitt-Container

Weimarer Land. Noch stehen sie in vielen Wohnstuben und verbreiten festlichen Glanz – die Weihnachtsbäume. Sobald sie aber mit dem Nadeln beginnen, wird es Zeit, sich um ihre ordnungsgemäße Entsorgung zu kümmern.

Genutzt werden sollten dafür nach Auskunft der Kreiswerke Weimarer Land zum Beispiel die Grünschnittcontainer, die inzwischen an 23 verschiedenen Stellen im gesamten Kreisgebiet verteilt stehen. Zu finden sind diese unter anderem in Apolda, Bad Berka, Bad Sulza, Großheringen, Klettbach, Kromsdorf, Mellingen, Niedertrebra, Oßmannstedt und Wormstedt.

Befreit sein sollten die Bäume vom Weihnachtsschmuck und sonstigen Fremdstoffen.

Alternativ können die Bäume auch an den Standplätzen der Alt-Glas-Container abgestellt werden.

In einzelnen Orten gibt es zudem eine Sammeltradition. So werden unter Einhaltung der Corona-Auflagen einige wenige Mitglieder der Jugendwehr Niederroßla am 9. Januar durchs Dorf ziehen, um an den Haustüren die Bäume einzusammeln. Wer mag, kann dafür eine kleine Spende in die Kasse zur Unterstützung der Arbeit der Jugendwehr legen.

Erfahrungsgemäß wird diese Aktion seit vielen Jahren von der Bevölkerung gut angenommen. Die Bäume werden in den Park gebracht, wo sie zunächst gelagert werden sollen, sagt Tino Tröbs auf Nachfrage. In Abhängigkeit von der Corona-Entwicklung soll dann entschieden werden, wann die Bäume verbrannt werden können, so der Wehrleiter.