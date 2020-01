Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausgelassene Feiern: Tonndorfer testen neue Narhalla

Ausgelassen und überwiegend ohne nennenswerte Zwischenfälle sind die Menschen in Weimar und im Weimarer Land ins neue Jahr gestartet. Die größte Silvesterparty fand wieder im ausverkauften DNT statt. Rund 1200 Gäste wurden von den Aufführungen von „Gott des Gemetzels“ und „Dinner for One“ ebenso bestens unterhalten wie von Murat Parlak und seiner Band „BAG“ sowie einem DJ im Foyer. Erst um 4.30 Uhr verließen die letzten Gäste das DNT. Rundherum waren sowohl das Silvester- als auch das Neujahrskonzert der Staatskapelle in der Weimarhalle ausverkauft. Die 1866 Gäste erlebten zur Einstimmung auf das Beethoven-Jahr unter anderem dessen 9. Sinfonie. Mit dem Programm gastiert die Staatskapelle bereits am 3. Januar in Köln.

Erste Silvesterparty im alten Sender an der Humboldtstraße Als Location für eine Silvesterparty hatte nach Mitternacht der alte Sender Weimar in der Humboldtstraße Premiere. Erprobt von Immatrikulationsfesten und denen zum Fassadenfestival Genius Loci, zog dorthin das Silvesterfest aus dem Projekt Eins in der Schützengasse um – mit meist studentischem Publikum. Der logistische Aufwand ist riesig: Wasser und ein Toilettenwagen mussten herangekarrt werden, Energie kam von einem Baustellenstrom-Aggregator. Das Ambiente indes ist super partytauglich – nicht zuletzt wegen der alten Sendesäle samt optimaler Akustik. m Kasseturm war der Keller bei Musik der Band Radig ruckzuck gefüllt mit tanzfreudigen Gästen. Rund 320 Besucher zählte das ausverkaufte Haus am Goetheplatz. Foto: Susanne Seide Von Anfang an ausgelassene Stimmung in Kasseturm und Winterhütte Die älteren Semester zog es schon früh in den ausgebuchten Kasseturm, wo rund 320 Gäste ins neue Jahr hinein feierten. Die Band Radig lockte im Keller ruckzuck Tänzer aufs Parkett. Ebenso schnell kam beste Stimmung in der Winterhütte auf dem Uhrenwerk-Gelände auf. Franco Branco präsentierte für ein altersmäßig sehr gemischtes Publikum italienische Hits. Es ließ sich nicht zwei Mal bitten, lautstark mitzusingen, zu schunkeln oder sogar auf den Bänken zu tanzen. Der Tonndorfer Carnevals Club beging seinen vereinsinternen Jahresausklang mit DJ Tommy aus Kranichfeld im Tonndorfer Gemeindesaal auf dem Burghof. Über den Jahreswechsel machten sich die Narren um den Präsidenten Jens Wehling mit ihrer künftigen Narhalla vertraut. Denn dort sollen am 8. und 15. Februar auch die Karnevalsveranstaltungen stattfinden. Das ausverkaufte Fest wartete für die rund 150 Gäste mit Wienern und Bockwürsten als feste Grundlage auf.