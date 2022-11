Ausgezeichnete Abschlüsse an der Weimarer Bauhaus-Universität

Weimar. Die Jury hat für Urbanisten und Architekten drei Preise und acht Anerkennungen vergeben. Ausstellung bis 30. November.

Im Rahmen der diesjährigen Abschlussfeier der Fakultät Architektur und Urbanistik wurden hervorragende Abschlussarbeiten prämiert. Die Jury hat aus 51 eingereichten Projekten drei Preise und acht Anerkennungen vergeben. Die Arbeiten sind vom 17. bis 30. November im Hauptgebäude der Bauhaus-Universität zu sehen.

Das von der Architektenkammer Thüringen gestiftete Preisgeld haben die Jurymitglieder gleichermaßen an folgende Absolventinnen vergeben: Laura Großmann für ihre wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Neumarkter „Gartenviertel“, in der sie Strategien für eine nachhaltige Entwicklung alternder Einfamilienhaus-Siedlungen entwickelt; Katharina Wittke, die in ihrer Thesis mit Wiederverwendungspraktiken im Bauwesen einen noch wenig erforschten Bestandteil der Stadtforschung in den Blick nimmt; Marie Heyer und Nora Iannone für ihre Abschlussarbeit, in der sie durch das Erzählen von Geschichten Umweltressourcen einen neuen Wert geben möchten.

Eine Anerkennung erhielten darüber hinaus laut Uni Felix Balling, Jessica Michelle Deistler, Henrieke de Boer, David Gripp, Jan Overmeyer und Julius Simon, Hai Tom Nguyen, Johanna Schulze und Enikö Zöller. Dies wurde mit Jahresabonnements für Fachmagazine gewürdigt.