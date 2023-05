Ausstellung im Leutenthaler Scheunenmuseum

Leutenthal. Erika und Oswald Malarski bitten am Samstag und Sonntag wieder in ihr nostalgisches Paradies nach Leutenthal.

Die „Braune Tageule“ haben Erika und Oswald Malarski zum Leutenthaler „Schmetterling des Jahres 2023“ erkoren – und zeigen selbstverständlich präparierte Exemplare davon in der jährlichen großen Insektenausstellung in ihrem legendären Scheunenmuseum.

Das ist am Samstag, 20. Mai, und am Sonntag, 21. Mai, jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Eingeweihte kennen den Ort längst, für alle anderen ist die Hausnummer 53 direkt an der Ortsdurchfahrt in Leutenthal ebenfalls leicht zu finden. Der Eintritt ist wie immer frei, auch Kaffee, Tee und kalte Getränke bieten die Malarskis ihren Besuchern gratis an. Zu sehen gibt es nicht nur die imposante Insekten-Sammlung des Hausherren, sondern auch zahllose Sammlerstücke aus dem Landleben in früheren Epochen.