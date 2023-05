Ausstellung in Weimar zeigt Mainzer Arzt der Armen bei seiner Arbeit auf der Straße

Weimar. Einfühlsame Aufnahmen des Mainzer Arztes und seiner Patienten sind an drei Orten in der Kulturstadt zu sehen.

An drei Orten in Weimar können Interessierte noch bis 26. Mai die Ausstellung „Die Gewalt der Armut“ sehen. Präsentiert werden Fotografien aus der Reihe „Doctor to the poor“ des Fotografen Andreas Reeg, der den Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert ein Jahr mit dessen Arztmobil begleitete. Trabert behandelt seit mehr als 20 Jahren wohnungslose und arme Menschen. Das Mobil dient ihm als „fahrbares Sprechzimmer“.

Die Fotografien zeigen einfühlsam Trabert bei der Behandlung seiner Patientinnen und Patienten sowie die Betroffenen selbst. Die Ausstellung wird im Bürgerzentrum in West (Prager Straße 5) sowie den Wahlkreis-Büros der Linke-Politiker Susanne Hennig-Wellsow (Warschauer Straße 26A) und Steffen Dittes (Marktstaße17) gezeigt.